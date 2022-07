Mãe de Arapongas segue à procura de filho desaparecido em junho

Da Redação

Maycon Lovato está desaparecido desde o dia 13 de junho

A mãe de Maycon Jesus Lovato, de Arapongas, continua à sua procura desde o dia 13 de junho. Conforme Elaine Lovato, a última vez que ele foi visto foi no dia 14 de junho, por volta das 18 horas, na região da Estrada da Mantiqueira.

"No último final de semana, um grupo de voluntários fez uma varredura na mata e no milharal, mas da do meu filho ainda", contou a mãe desesperada.

Maycon é morador do Jardim Paulista, onde vive com a mãe, e tem um filho de três anos. "Meu neto está sentindo a falta do pai. Estou desesperada. Já procuramos em vários lugares, mas não vou desistir", acrescenta a mãe.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Maycon pode ser repassada através do 190, da Polícia Militar (PM) ou pelo WhatsApp de Elaine (43) 99646-0634.

