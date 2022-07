Mãe de Arapongas faz vaquinha para pagar cirurgia do filho de 3 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

José Francisco, de 3 anos, precisar passar por uma cirurgia

A mãe de Arapongas, Milena Salles Mendes, criou uma vaquinha online para pagar a cirurgia para a retirada de cistos renais do filho José Francisco, de 3 anos.

continua após publicidade .

"Meu filho tem um cisto complexo no rim e a foi pedida a cirurgia de urgência. Os hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) onde fui não aceitaram fazer o procedimento e aqui em Arapongas não tem UTI pediátrica pelo SUS. Meu filho não aceita comer mais nada sólido e já perdeu muito peso. Além disso, ele está tomando morfina e dipirona para dor, e soro para mantê-lo hidratado", conta.

Milena, que trabalhava como cabeleireira e manicure, precisou deixar o emprego para se dedicar à José Francisco. "Eu tive que deixar o serviço há cerca de um mês, pois ele piorou muito. O meu filho fica dois dias em e logo tem que retornar ao hospital", observa.

continua após publicidade .

A mãe diz que o garoto está andando com a perninha arrastando e sente muita dor. "Ele chora de dor sem parar e urina sangue. Me deram a ideia de fazer a vaquinha para tentar agilizar a cirurgia. Cada um que puder me ajudar. Deus abençoe a todos", acrescenta.

Serviço:

Vaquinha para José Francisco

LINK.

Siga o TNOnline no Google News