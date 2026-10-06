Mãe da Araponguense Bianca Andrade revela avanço de câncer e pede orações pela filha

Mãe da jovem, diagnosticada com glioblastoma grau 4, compartilhou nas redes sociais que doença está em estágio avançado e pediu orações

A araponguense Bianca Andrade, que há quase seis anos enfrenta um glioblastoma (GBM) grau 4, está recebendo cuidados paliativos após a doença avançar. A informação foi compartilhada pela mãe da jovem nas redes sociais da filha. Segundo o relato, neste momento, o tratamento tem como objetivo controlar sintomas, aliviar a dor e proporcionar conforto e qualidade de vida.

- LEIA MAIS: Linha 193 apresenta instabilidade e Bombeiros disponibilizam número de WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

“Depois de quase 6 anos de uma luta incansável contra o glioblastoma (GBM), depois de tantas cirurgias, tratamentos, radioterapia, quimioterapia e tantas batalhas vencidas, chegamos a uma fase muito delicada da doença”, escreveu a mãe de Bianca.

De acordo com ela, a adoção dos cuidados paliativos não significa a interrupção da assistência à filha. “Isso não significa que estamos deixando de cuidar dela. Pelo contrário. Estamos cuidando ainda mais”, afirmou. A mãe também destacou que medicamentos, cuidados diários e a presença da família passaram a ter um significado ainda maior neste momento.

Bianca tornou pública sua história de enfrentamento ao câncer e, ao longo dos anos, passou a utilizar as redes sociais para compartilhar informações sobre o glioblastoma e a própria rotina de tratamento. A doença foi descoberta em dezembro de 2020, quando ela estava grávida do segundo filho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na época, Bianca precisou passar por uma cirurgia de emergência após a identificação de uma lesão cerebral de grandes proporções. Posteriormente, exames apontaram que se tratava de um glioblastoma grau 4, um tipo agressivo de tumor cerebral.

Após o nascimento do filho, em fevereiro de 2021, Bianca passou por uma segunda cirurgia para retirada de outra lesão e iniciou uma sequência de tratamentos, incluindo radioterapia e quimioterapia. Em 2022, uma nova lesão foi identificada, levando à retomada do tratamento.

Foto: Lis Kato Foto: Lis Kato

Durante esse período, a jovem também passou a relatar nas redes sociais os impactos provocados pela doença e pelo tratamento. Ela criou o projeto “O Diário de um GBM 4”, com o objetivo de levar informação a outras pessoas que enfrentam o diagnóstico e ampliar o conhecimento sobre o glioblastoma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A trajetória de Bianca também foi marcada pela maternidade. Ela é mãe de dois filhos e descobriu o tumor durante a gestação do segundo. Em relatos anteriores, contou sobre as dificuldades para conciliar os cuidados com as crianças, as limitações provocadas pelas sequelas do tratamento e os custos envolvidos na busca por alternativas terapêuticas.

Como ajudar

A família também recebe apoio financeiro para auxiliar nas despesas relacionadas ao tratamento e aos cuidados de Bianca. Quem puder contribuir pode fazer uma doação por PIX.

Chave PIX: (43) 99850-4477

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tipo: celular

Nome: Bianca Andrade

Agora, diante do avanço da doença, a família pede respeito e apoio. A mãe de Bianca pediu que as pessoas mantenham as orações pela filha e evitem mensagens que possam provocar ainda mais sofrimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Peço que continuem orando pela Bianca. Não precisamos de palavras que tragam desespero, e sim de amor, oração, respeito e carinho neste momento tão difícil”, escreveu.

Ao finalizar a mensagem, a mãe reforçou que permanecerá ao lado da filha. “Enquanto Deus permitir, estaremos juntas. Um dia de cada vez”, afirmou.

Foto: Lis Kato Foto: Lis Kato



