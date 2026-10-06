Mãe da Araponguense Bianca Andrade revela avanço de câncer e pede orações pela filha
Mãe da jovem, diagnosticada com glioblastoma grau 4, compartilhou nas redes sociais que doença está em estágio avançado e pediu orações
A araponguense Bianca Andrade, que há quase seis anos enfrenta um glioblastoma (GBM) grau 4, está recebendo cuidados paliativos após a doença avançar. A informação foi compartilhada pela mãe da jovem nas redes sociais da filha. Segundo o relato, neste momento, o tratamento tem como objetivo controlar sintomas, aliviar a dor e proporcionar conforto e qualidade de vida.
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“Depois de quase 6 anos de uma luta incansável contra o glioblastoma (GBM), depois de tantas cirurgias, tratamentos, radioterapia, quimioterapia e tantas batalhas vencidas, chegamos a uma fase muito delicada da doença”, escreveu a mãe de Bianca.
De acordo com ela, a adoção dos cuidados paliativos não significa a interrupção da assistência à filha. “Isso não significa que estamos deixando de cuidar dela. Pelo contrário. Estamos cuidando ainda mais”, afirmou. A mãe também destacou que medicamentos, cuidados diários e a presença da família passaram a ter um significado ainda maior neste momento.
Bianca tornou pública sua história de enfrentamento ao câncer e, ao longo dos anos, passou a utilizar as redes sociais para compartilhar informações sobre o glioblastoma e a própria rotina de tratamento. A doença foi descoberta em dezembro de 2020, quando ela estava grávida do segundo filho.
Na época, Bianca precisou passar por uma cirurgia de emergência após a identificação de uma lesão cerebral de grandes proporções. Posteriormente, exames apontaram que se tratava de um glioblastoma grau 4, um tipo agressivo de tumor cerebral.
Após o nascimento do filho, em fevereiro de 2021, Bianca passou por uma segunda cirurgia para retirada de outra lesão e iniciou uma sequência de tratamentos, incluindo radioterapia e quimioterapia. Em 2022, uma nova lesão foi identificada, levando à retomada do tratamento.
Durante esse período, a jovem também passou a relatar nas redes sociais os impactos provocados pela doença e pelo tratamento. Ela criou o projeto “O Diário de um GBM 4”, com o objetivo de levar informação a outras pessoas que enfrentam o diagnóstico e ampliar o conhecimento sobre o glioblastoma.
A trajetória de Bianca também foi marcada pela maternidade. Ela é mãe de dois filhos e descobriu o tumor durante a gestação do segundo. Em relatos anteriores, contou sobre as dificuldades para conciliar os cuidados com as crianças, as limitações provocadas pelas sequelas do tratamento e os custos envolvidos na busca por alternativas terapêuticas.
Como ajudar
A família também recebe apoio financeiro para auxiliar nas despesas relacionadas ao tratamento e aos cuidados de Bianca. Quem puder contribuir pode fazer uma doação por PIX.
Chave PIX: (43) 99850-4477
Tipo: celular
Nome: Bianca Andrade
Agora, diante do avanço da doença, a família pede respeito e apoio. A mãe de Bianca pediu que as pessoas mantenham as orações pela filha e evitem mensagens que possam provocar ainda mais sofrimento.
“Peço que continuem orando pela Bianca. Não precisamos de palavras que tragam desespero, e sim de amor, oração, respeito e carinho neste momento tão difícil”, escreveu.
Ao finalizar a mensagem, a mãe reforçou que permanecerá ao lado da filha. “Enquanto Deus permitir, estaremos juntas. Um dia de cada vez”, afirmou.