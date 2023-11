Mãe arremessa bebê pela janela durante incêndio causado pelo ex

Uma casa foi incendiada na manhã desta quarta-feira (15), na Rua Águias, no Jardim Coroados, em Arapongas (PR).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a mulher e seu filho estariam em casa, dormindo na manhã do feriado da Proclamação da República quando as chamas foram iniciadas. O fogo teria sido causado pelo ex-marido da vítima.

O fogo teve início logo após a moradora da casa perceber que seu ex-marido havia pulado o muro do quintal e invadido o local. No momento em que ela abriu a porta da sala, um incêndio estava se iniciando no local e as chamas a atingiram.

A mãe, de imediato procurou seu filho e o jogou pra fora da casa através da janela, contando com a ajuda de uma equipe de construtores que atuava próximo à casa.

A PM informou ainda que o local que o autor do crime escolheu para incendiar possui diversos materiais inflamáveis e pirofóricos, que podem ocasionar um incêndio de grandes proporções.

A mulher sofreu queimaduras em várias partes do corpo, principalmente nos joelhos, e foi socorrida pelo Siate do Corpo de Bombeiros. O criminoso fugiu do local antes da chegada das autoridades.

