Mãe agride filha com facada em Arapongas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) de Arapongas foi acionada neste sábado (29) para atender a uma ocorrência de lesão corporal na região central da cidade. Uma mulher, que não teve a idade revelada, acionou a PM depois de ser agredida pela própria mãe com uma faca.

De acordo com o relatório policial, ela contou que chegou em casa de manhã e foi para seu quarto e que momentos depois, sua mãe chegou em casa visivelmente embriagada e começou a xingá-la. Ela inda pegou uma faca para agredir a filha, quando a vítima correu para o banheiro, mas foi atingida na região da lombar do lado esquerdo.

A vítima contou ainda que as agressões são constantes e que sua mãe faz uso de bebidas alcoólicas todos os dias. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico, e foi submetida ao procedimento de sutura com dois pontos no local.