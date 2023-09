Mãe acredita ter pistas de filho desaparecido há mais de um ano

Comparação de Maycon antes do desaparecimento com a imagem que Elaine recebeu no dia 17 de Junho de 2023

A mãe de Maycon Jesus Lovato, rapaz de 28 anos, desaparecido há mais de um ano em Arapongas, no norte do Paraná, acredita que pode ter pistas sobre o paradeiro do filho. Elaine Silva suspeita que ele pode ter sido avistado na cidade de São Paulo, no último dia 28.

A araponguense contou ao TNOnline que viu uma imagem de um homem que se assemelha muito com o filho em um dos grupos de mães e filhos desaparecidos, ao qual ela participa. Segundo Elaine, o homem estaria no pátio do Teatro Municipal de São Paulo.

“Na segunda-feira (28) recebi a imagem de uma ONG chamada “Irmãos Das Ruas”, que leva alimento para o pessoal que fica no teatro municipal. Lá eles servem mais de 500 marmitas por noite. Eles também filmam e tiram fotos e mandam nos grupos. E foi em uma dessas fotos que eu vi a imagem de uma pessoa muito parecida com ele”, afirmou Elaine.

Essa é a segunda vez que Elaine vê uma imagem de um homem que suspeita ser Maycon. No dia 17 de julho ela já havia recebido uma foto, também dos grupos que participa, e que acredita que pode ser o filho desaparecido.

A mãe já conversou com os membros da ONG, para tentar contato com o homem da imagem, mas foi informada que eles não realizam esse serviço. No entanto, ela afirma que uma instituição que ajuda famílias a encontrar entes desaparecidos, chamada “Mães da Sé”, irá fazer uma procura pelo local para tentar encontrar o filho de Elaine.

O desaparecimento

Maycon Jesus Lovato foi visto pela última vez no dia 13 de junho de 2022. De acordo com Elaine, ele estava em casa quando ela saiu para trabalhar, e após retornar, não encontrou o filho mais. Segundo ela, o filho saiu de casa sem levar nada. Os documentos, celular e o carro do homem estão na casa até hoje.

Na casa moravam, Elaine, o filho Maycon e mais uma filha de 17 anos. De acordo com a araponguense, o homem não é usuário de drogas e nunca sequer consumiu bebidas alcoólicas. Segundo ela, o filho estava em depressão.

Maycon tem um filho de 4 anos que mora com a mãe em Londrina, no norte do Paraná. Elaine contou que a criança pede pelo pai todos os dias. “Eu converso com ele (a criança) todos os dias. Ele pergunta se o pai já chegou de viagem. Ele viu uma foto esses dias do meu filho quando ele estava na praia e ele acha que o pai dele está na praia”, disse Elaine.

