Luísa Canziani entrega motonioveladora para Arapongas

Nesta sexta-feira (24), a deputada federal Luísa Canziani fez a entrega de uma máquina motonioveladora para o município de Arapongas. O maquinário faz parte da emenda parlamentar, de autoria da deputada, de investimentos de R$ 500 mil.

O novo maquinário irá auxiliar Arapongas nas frentes de obras, além de manutenções ligadas às estradas rurais.

Onofre reforçou os inúmeros investimentos por parte de Canziani a Arapongas. - “A Luísa é uma deputada comprometida e que, ao longo de seu mandato, tem ajudado muito Arapongas. Ela é responsável por emendas na educação, como a vinda de recursos para a construção do campus do IFPR, emendas para a área da saúde e, agora, para a qualidade da nossa infraestrutura urbana. Somos muito gratos”, disse.

A deputada também reforçou o apoio junto ao município e enalteceu o trabalho desenvolvido em Arapongas com a união de esforços e lideranças. “É sempre uma honra poder contribuir com Arapongas, uma cidade que tem sido administrada com competência e seriedade. O prefeito Sérgio não mede esforços e vai sempre ao encontro das reais necessidades da população. Resultado de um trabalho feito com união, através de toda a sua equipe e demais lideranças políticas”, frisou.

A entrega contou com a presença do vice-prefeito, Jair Milani, secretários municipais, vereadores, representantes de entidades e clubes de serviços.

fonte: Prefeitura de Arapongas

