Luciano Hang faz visita surpresa em Arapongas; veja

Da Redação

O empresário Luciano Hang, co-fundador e proprietário da Havan, visitou a loja de Arapongas nesta quarta-feira (22) e publicou várias fotos no Instagram.

Em Arapongas, o empresário conversou com os colaboradores, fornecedores, andou pela loja e atendeu diversos clientes. No final da visita, ele parabenizou toda a equipe, jantou no restaurante fast food Subway e depois foi para o aeroporto de Apucarana.

No município, encontrou o prefeito Junior da Femac, que entregou uma lembrança para o empresário.