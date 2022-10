Luan Santana se apresenta em Arapongas nesta segunda; veja programação

Da Redação

A entrada para conferir o show será um quilo de alimento

Nesta segunda-feira, 10 de outubro, Arapongas completa 75 anos de emancipação política. Por conta do feriado de aniversário da cidade, serviços públicos e comércio estão fechados, mas uma intensa programação cultural promete movimentar a cidade, dentre elas, show gratuito com o cantor Luan Santana.

A apresentação faz parte da Arapongas Fest, que teve início no último dia 08 e segue até o dia 11/10. Nesta segunda, os portões Centro de Eventos Expoara serão abertos a partir das 18h. Luan Santana deve subir ao palco às 22h. A entrada para conferir o show será um quilo de alimento. Antes, às 20h, a dupla Guilherme Guerra & Joao Castilho se apresenta. A partir da 00h é a vez do Dj Andreolly.

Na terça-feira, 11, a programação de shows continua com a apresentação de Julia Diaz (19h), Stefani Pizo (20h), Mariana e Matheus (22h) e DJ Math (00h).

Carreta Furacão

Nesta segunda-feira a Carreta Furacão também estará oferecendo passeios gratuitos na cidade com saídas da Praça dos Correios e da Estação Cultural Milene. A programação segue nos dias 11 e 12 de outubro.

Confira os horários:

Dia 10 das 14h00 as 23h00 (Praça dos Correios)

Dia 11 das 18h00 às 23h00 (Praça dos Correios)

Dia 12 das 14h00 às 23h00 (Estação Cultural Milene)

Dia das Crianças

No dia 12, das 14h às 18h, a Estação Cultural Milene vai oferecer diversas atrações gratuitas para a criançada como brinquedos, distribuição de pipoca, Cosplay (arte performática), algodão doce com animação do palhaço “Papito” apresentação do grupo Paiol e atrações de artistas contemplados pela Lei Aldir Blanc em Arapongas.

Ponto facultativo – o que abre e fecha

A Prefeitura Municipal de Arapongas declarou ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 11 de outubro, terça-feira. O expediente no Centro Administrativo Municipal retorna normalmente na quinta-feira,13 de outubro.

Serviços da Saúde

Na terça-feira 11, funcionarão normalmente os atendimentos da UPA 24h do Jardim Caravelle; 24h Alberto Esper Kallas e SAMU. Os demais locais retomarão atendimento normal na quinta-feira ,13 de outubro.

Comércio

Na terça-feira, 11 de outubro, as lojas do comércio de Arapongas estarão abertas e funcionam até as 21h. Nos dias 10 e 12, as lojas permanecem fechadas.

