Luan Santana reúne mais de 26 mil pessoas em Arapongas; veja

A retomada da Arapongas Fest 2022, festividade que comemora os 75 anos de Arapongas tem marcado história. Mais de 26 mil pessoas foram assistir o show do cantor e compositor Luan Santana, na noite desta segunda-feira (10), aniversário da cidade.

Muito aguardada pela população, a apresentação do paranaense contou com hits conhecidos pelo público, além de canções da sua nova turnê "Luan City". “Muito bom estar de volta ao norte do Paraná. Cheguei ao Brasil e já vim a Arapongas para este show. Uma noite incrível marcando o aniversário desta cidade que me recebeu tão bem”, afirmou o artista minutos antes de subir ao palco.

Em seu camarim, Luan recebeu o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, o vice-prefeito, Jair Milani, o deputado estadual, Tiago Amaral, além da imprensa e um grupo de fãs que o aguardava nos bastidores. "Essa festa é para a população araponguense. É para celebrarmos o desenvolvimento da nossa cidade. É lindo ver a participação de tantas pessoas. Mais uma vez marcamos história. Mais de 26 mil pessoas, cantando, dançando e fazendo o bem”, disse Onofre.





Noite de muitas atrações

Realizado pela Prefeitura de Arapongas, por intermédio da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), o Arapongas Fest 2022 conta com diversas atrações. No noite desta segunda-feira (10), araponguenses e moradores da região assistiram, ainda, apresentações com os cantores Guilherme Guerra e João Castilho, além do Dj Andreolli.

Os shows possuem entrada gratuita, mas a Prefeitura Municipal orientou a população para a arrecadação de 1 quilo de alimento não perecível na entrada do evento. No final deste ano, os itens serão distribuídos para entidades socioassistenciais e para as famílias que mais precisam.





Premiações

A Secle organizou o concurso “Tire uma selfie com Luan Santana”. Os participantes tiveram que realizar algumas ações para participar, confira:

Seguir o perfil, no Instagram, da Secretaria da Cultura de Arapongas;

Acessar o perfil do Facebook da Secretaria da Cultura de Arapongas e, nos comentários da publicação, colocar uma foto sua com a hashtag #tiraumaselfiecomigoluansantana.

Conforme as regras da Secle, a postagem que tivesse mais curtidas ganharia o concurso. A felizarda foi Aline Estevam, com 1.043 votos.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

