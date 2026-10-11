Luan Pereira, JirayaUai e Jennifer & Stephany encerram a ExpoArapongas neste domingo

A mistura de agronejo, funk e sertanejo marca o encerramento da ExpoArapongas 2026 neste domingo (11). Luan Pereira, o DJ JirayaUai e a dupla Jennifer & Stephany são as principais atrações do último dia de festa no Expoara Centro de Eventos, que celebra oficialmente os 79 anos do município. Os portões abrem a partir das 18h e a entrada tem o preço simbólico de um quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação será transformada em cestas básicas, destinadas a entidades e famílias necessitadas por meio da Assistência Social.

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A programação musical da noite foi pensada para atrair um grande público com os ritmos mais tocados no momento, começando pelas apresentações de artistas locais. Na sequência, o cantor paulista Luan Pereira, uma das grandes promessas atuais da música brasileira, sobe ao palco para apresentar sua conhecida voz grave e hits como "Dentro da Hilux". O artista é famoso por misturar o agronejo com batidas eletrônicas e funk. Essa mesma energia embala o show do produtor goiano JirayaUai, conhecido como o "Cowboy do Eletrofunk". Com três turnês internacionais no currículo e parcerias com nomes de peso como Gusttavo Lima, ele promete agitar o público com sua performance de palco marcante. Completando o trio de atrações nacionais, as irmãs sul-mato-grossenses Jennifer & Stephany, conhecidas como "As Gurias", trazem o sertanejo para a festa e devem empolgar os fãs com sucessos como "Cachorro", gravada justamente em parceria com Luan Pereira.

Para garantir o conforto do público neste último dia de programação, a organização mantém o amplo Espaço Gastronômico, bebidas a preços tabelados e o estacionamento no local com valor fixo de R$ 25.

A expectativa para este domingo reflete o sucesso da noite anterior. No sábado (10), o público compareceu em peso e lotou o Expoara para prestigiar os shows da Turma do Pagode e da dupla Marcos & Belutti. O segundo dia de evento foi marcado por uma forte emoção durante as homenagens ao município. O prefeito Rafael Cita, acompanhado da primeira-dama Gabriela Dezam Fernandes Cita, conduziu uma oração com os presentes e cantou os parabéns pelo aniversário de 79 anos de Arapongas, consolidando o clima de celebração que se encerra hoje.