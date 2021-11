Da Redação

A avenida Arapongas ficou interditada no início da noite deste domingo (31), após uma lona de propaganda de aproximadamente 30 metros de altura se desprender do prédio Palácio do Comércio.

continua após publicidade .

A lona atingiu a rede elétrica e provocou um curto circuito na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a lona passou por uma reforma e foi recolocada nesta tarde, mas se desprendeu e caiu sobre a fiação.

continua após publicidade .

Os bombeiros isolaram a região pois o transformador estava com energia ativa.

A região continua isolada até a chegada da Copel para desligar o transformador.

Ninguém ficou ferido.

Lona solta provoca curto e interdita avenida de Arapongas - Vídeo por: Fábio Paganini /Arapongas Em Foco Noticias