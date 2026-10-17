Lona de R$ 1 mil é furtada de trailer no centro de Arapongas

Equipamento de proteção térmica pertencia a um vendedor autônomo; câmeras de segurança instaladas no local podem ajudar a flagrar a ação

Uma lona térmica avaliada em cerca de R$ 1 mil foi furtada do trailer de um vendedor autônomo de morangos na região central de Arapongas. O crime ocorreu no cruzamento das ruas Pavão e Pombas, durante a madrugada de sexta-feira (16).

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De acordo com o relato do trabalhador à Polícia Militar, o equipamento de cor laranja e preta, que mede seis por cinco metros, era utilizado para proteger a estrutura do comércio. A vítima informou que encerrou o expediente e deixou o local por volta da meia-noite. Ao retornar às 5h30 da manhã, constatou que a cobertura havia sido levada.

O ponto de venda possui câmeras de monitoramento que podem ter registrado o crime, mas as imagens ainda não haviam sido acessadas pela vítima até o momento em que a polícia esteve no endereço. A equipe policial orientou o trabalhador sobre os procedimentos de investigação e realizou rondas nas proximidades, porém nenhum suspeito ou o material levado foram localizados.