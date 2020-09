Lojas do comércio de Arapongas abrem neste sábado - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) informou que neste sábado (8), as lojas do comércio de Arapongas vão funcionar, das 9 às 18 horas. Neste sexta-feira, o comércio também permanece aberto até as 18 horas. "Temos funcionado nos dois primeiros sábados normalmente. A gente ficou fechado semana passada, mas para esse final de semana não tem nada programado", explica Eduardo Alves, da Acia.

Nos outros sábados, o comércio funciona das 9 às 13 horas. Na semana passada, devido ao aumento de casos do novo coronavírus, Arapongas manteve o comércio e supermercados fechados.