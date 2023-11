Lojas de Arapongas adotam horário especial dia 8 e não abrem dia 24

O horário especial do comércio de Arapongas, com permissão do funcionamento das lojas até as 22 horas, tem início em 8 de dezembro. A medida atende a um acordo definido entre o Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e região (Sincoval) e Sindicato dos Empregados no Comércio de Londrina e região (Sindecolon), que têm Arapongas em suas áreas territoriais, e que ainda estão discutindo a convenção coletiva da categoria.

A convenção coletiva, além do reajuste salarial, define o calendário especial do comércio. Como as negociações ainda estão em andamento, as datas foram acordadas entre os sindicatos.

Segundo o presidente do Sincoval, Ovhanes Gava, alguns pontos já estão definidos. Além do início do horário especial dia 8, em todos os sábados de dezembro - 02, 09, 16 e 23 - , o comércio funciona das 09h às 18h. No dia 17 de dezembro, que é no domingo, o comércio vai funcionar das 09h às 17h; já no domingo que antecede o Natal, em 24 de dezembro, o comércio de Arapongas fica fechado. Segundo o sindicato, o vale-refeição para dezembro foi estipulado em R$ 20.

Ano Novo: o comércio de Arapongas estará fechado de 31 de dezembro a 02 de janeiro, sendo o dia 02 uma compensação pelo aniversário da cidade.

Os dois sindicatos ainda precisam referendar o fechamento do comércio de Arapongas na segunda-Feira de carnaval (12 de fevereiro de 2024), como compensação pelo trabalho no dia 17 de dezembro.

Os índices de reajuste salarial e demais cláusulas da convenção coletiva continuam em negociação.

