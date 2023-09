Loja de eletrônicos é invadida e centenas de produtos são furtados

Uma loja de equipamentos eletrônicos foi invadida na Avenida Gaturamo, em Arapongas, no norte do Paraná, e o prejuízo foi grande após a ação criminosa. Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã desta segunda-feira (25), depois que o proprietário do estabelecimento chegou para trabalhar e se deparou com a porta de blindex arrombada.

O dono da loja chegou no local por volta das 08h30 e chamou as autoridades depois de ter constatado que, além da porta danificada, um cadeado de uma grade eletrônica também havia sido destruído pelos criminosos.

Do local foram furtados 300 capinhas de aparelhos celulares de diversos modelos; aproximadamente 50 carregadores de celulares das marcas Apple, Kaid, Kingo e H Maston; três echo dot da marca Amazon; nove fones de ouvido da JBL e da Apple; duas caixas de som portátil da JBL; e três relógios de pulso Smartwatch.

O proprietário foi orientado pela equipe policial. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso pelo crime.

