Lobo-guará é avistado na região central de Arapongas; veja

Quem avistar o animal, pode entrar em contato com a Guarda Municipal (GM), através do telefone 153

A estrela que estampa as notas de duzentos reais resolveu dar um passeio pelas ruas de Arapongas nesta terça-feira, 06. Um lobo-guará foi avistado por seguranças de uma empresa localizada na Rua Pombas, região central da cidade, por volta das 5h da manhã, e eles registraram o momento em que o animal dava seu passeio matinal. Assista o vídeo:

Vídeo por: Reprodução

As forças de segurança ambiental da cidade foram acionadas para tentar localizar e capturar o animal. O biólogo apucaranense Fernando Felipe Rodrigues também foi acionado, e fez um alerta em suas redes sociais para a população que mora na região em que o bichinho foi avistado.



"A população que mora próximo à Rua Pombas deve ficar atenta porque o lobo-guará, por se tratar de um canídeo, pode se sentir ameaçado e acabar atacando outros animais ou até mesmo uma pessoa, sem contar os riscos de atropelamento com ele solto na rua", disse o biólogo.

O Animal

O lobo-guará (nome científico: Chrysocyon brachyurus), também chamado guará, aguará, aguaraçu, lobo-de-crina, lobo-de-juba e lobo-vermelho, é uma espécie de canídeo endêmico da América do Sul. Suas marcas lembram as de uma raposa, mas não é uma raposa nem um lobo. É a única espécie do gênero Chrysocyon e provavelmente, a espécie vivente mais próxima é o cachorro-vinagre (Speothos venaticus).

Ocorre em savanas e áreas abertas no centro do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia, sendo um animal típico do Cerrado. Foi extinto em parte de sua ocorrência ao sul, mas ainda deve ocorrer no Uruguai. No dia 29 de julho de 2020 o lobo-guará foi escolhido para simbolizar a cédula de duzentos reais.

É o maior canídeo da América do Sul, podendo atingir entre 20 e 30 quilos de peso e até 90 centímetros na altura da cernelha. Suas pernas longas e finas e a densa pelagem avermelhada lhe conferem uma aparência inconfundível. (Wikipédia)

