Lixão a céu aberto: moradores cobram solução para impasse em Arapongas

Moradores do Conjunto Flamingos 3, em Arapongas, estão indignados com um problema recorrente que vem tirando o sossego da comunidade: o descarte irregular de lixo, próximo das residências. O local é um fundo de vale, localizado no final da Rua Loro Verde, e segundo os moradores, vive repleto de lixo. Ali, são feitos descartes industriais, de construção civil e até de lixo doméstico, causando muito mau cheiro e atraindo bichos para o local, como ratos, baratas, escorpiões e até o mosquito da dengue. Moradores afirmam que a prefeitura realiza limpezas constantes, mas a situação não muda, por isso, eles pedem uma solução definitiva para o local. (Veja vídeo abaixo)

Dona Rosana Rabito Batalha mora no local há 30 anos, e conta que desde que se mudou para lá, o problema acontece. Ela teme pela própria saúde e pela saúde dos vizinhos, já que, por conta dos entulhos acumulados no local, já teve dengue.

“Eu moro aqui há 30 anos e faz 30 anos que é desse jeito. O povo vem, suja, a prefeitura limpa, mas pouco depois, já está cheio de lixo de novo. Tem infestação de ratos nas casas, junta mosquito da dengue, eu mesma já tive dengue por causa disso. Então, a gente pede que algo seja feito aqui, para não ter esse lixo acumulado na rua”, desabafou a moradora.

Além do descarte irregular de lixo, o local também é utilizado para abandono de animais, como revela a moradora Vera Nilce Presosto.

“Além da sujeira, o povo também abandona animais aqui. Agora mesmo estamos com quatro cachorrinhos filhotes aqui na rua que os vizinhos se juntaram para ajudar a cuidar, mas precisamos de uma solução para esse lugar, é um fundo de vale, com uma mata bonita para a gente fazer caminhadas, mas vive nessa situação, cheio de lixo, então acho que alguma coisa tinha que ser feita aqui”, disse a moradora.

Ademir Quilezi mora em uma casa de esquina que fica bem em frente ao “lixão”. Ele conta que chegou a reformar o imóvel e mudar a entrada da residência para a rua ao lado, por não suportar mais a situação. Ele conta que já apresentou diversas reclamações ao poder público, mas a situação continua a se repetir.

“Já falei com vereadores, já reclamei na prefeitura e até agora nada foi resolvido. Eu tenho uma sugestão para resolver esse problema: é fazer a continuidade dessa rua até a entrada do loteamento novo que está saindo mais a frente. Se coloca uma rua aqui, resolve o problema”, sugere o morador.

A reportagem entrou em contato com o secretário municipal de Meio Ambiente de Arapongas para comentar o assunto e aguarda retorno.

Assista a matéria completa:

