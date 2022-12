Lideranças da Amepar fazem em Arapongas a última reunião do ano

Da Redação

Prefeitos e lideranças da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) fizeram nesta sexta-feira (16) a última reunião do ano. Em clima de confraternização, eles também fizeram um balanço das conquistas de 2022. “Tem sido um ano desafiador para os municípios, devido ao aumento de custo da máquina pública e da redução das receitas. Mesmo assim, os prefeitos relataram conquistas importantes em seus municípios, tanto em termos de obras quanto na prestação de serviços”, afirmou Sérgio Onofre, que preside a Amepar.

O prefeito lembrou inclusive que algumas administrações municipais estão com aprovação superior a 70%, conforme demonstrou pesquisa do Instituto Multicultural divulgada nesta semana pela Folha de Londrina e Paiquerê FM e que mediu a popularidade dos administradores da região metropolitana de Londrina. A administração da prefeita de Tamarana, Luzia Suzukawa, saiu na frente, com 88,5%. Arapongas veio logo em seguida, com 78% de aprovação. Na terceira posição, Jataizinho, com 75,5%.

Os prefeitos também destacaram os avanços na área política, como a reeleição do governador Ratinho Júnior, que deve continuar sendo um grande aliado dos municípios no mandato que se inicia em 2023. “A avaliação geral é de que os municípios têm poucos recursos para investimento próprio e que só conseguem avançar através de boas parcerias com os governos estadual e federal. A boa notícia é que hoje a Amepar dá uma ajuda importante nesse sentido, auxiliando na parte técnica dos projetos”, acrescentou Sérgio Onofre.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Tiago Amaral e Pedro Paulo Bazana, entre outras lideranças.

