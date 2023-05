Líder da Segundona, Laranja Mecânica Arapongas visita o Grêmio Maringá

Da Redação

Laranja Mecânica na vitória por 3 a 0

O Esporte Clube Laranja Mecânica Arapongas se prepara para a segunda rodada da Divisão de Acesos do Campeonato Paranaense de Futebol. A equipe visita neste próximo sábado (6) o Grêmio Maringá, no Estádio Regional Willie Davids, a partir das 18h30.

O jogo de estreia da equipe araponguense foi uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Araucária, no último sábado (2). A vitória colocou o Laranja na liderança da Segundona, mas ainda empatado com outros quatro times. A equipe maringaense, por sua vez, foi derrotada na primeira rodada por 2 a 0 e está na sétima colocação.

De acordo com o treinador Rodrigo Casagrande, o time araponguense irá sem desfalques para a partida. "Temos todo o elenco à disposição com a volta do Gabriel e Pedro, que não participaram do primeiro jogo, e agora vamos nos preparar bem para que possamos fazer um bom jogo contra o Grêmio Maringá e sair novamente com os três pontos", disse o técnico do Laranja Mecânica.

Além do confronto em Maringá, o Andraus Brasil e o Paraná Clube também entram em campo neste sábado (6), pela 2ª rodada da Divisão de Acesso. Os outros jogos acontecerão no domingo (7), como o do Apucarana Sports, que visita o AA Iguaçu, no Estádio Municipal Antiocho Pereira, em União da Vitória.

