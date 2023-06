Lei municipal altera carga horária de atendentes nos CRAS de Arapongas

Nesta quinta-feira (29), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, assinou a Lei nº5.211, que altera a carga horária semanal dos cargos de “Atendente Social” para os profissionais que atuam nos quatro Centros de Referência em Assistência Social (CRAS’s). Com a nova lei, a carga horária semanal que antes era de 40 horas passa a ser de 30 horas, não implicando na redução dos vencimentos ou na execução na prestação dos serviços oferecidos aos usuários.

O ato contou também com a presença da secretária da pasta, Terezinha Canassa, do vice, Jair Milani, do presidente da Câmara, Márcio Nickenig, do procurador jurídico, Rafael Cita, e de representantes da classe. “Essa categoria exerce um trabalho árduo e constante. Essa proposta para a redução na carga horária das atendentes do CRAS’s já vinha sendo articulada e finalmente deu certo”, falou Canassa.

Onofre também falou sobre a iniciativa, reforçando a atuação conjunta da Semas e também do departamento jurídico do município – fato crucial para a formulação da lei. “Era um pedido há muito tempo. Ouvimos os anseios do grupo, alinhamos com a Semas e acionamos o nosso jurídico, que correu atrás e fez acontecer. Não esquecendo também da colaboração da Câmara Municipal, aqui representada pelo Nick – que aprovou o projeto de Lei”, enalteceu. O decreto deve ser publicado em Diário Oficial nesta sexta-feira (30).

COMO FICA O ATENDIMENTO

A partir da próxima segunda-feira (03), os atendimentos nos CRAS’s funcionarão da seguinte maneira (de segunda a sexta-feira):

- Atendimentos: das 8h00 às 17h00 (sem intervalo);

- Atendimentos sobre “Cadastro Único” ou diretamente com assistentes sociais: Das 8h00 às 14h00 (sem intervalo) – exceto nas segundas-feiras e quartas-feiras pela manhã (período reservado para a entrega das cestas básicas)

- Toda segunda e quarta-feira: Entrega de Cestas Básicas (das 8h00 às 10h00) – sem intervalo.

INFORMAÇÕES:

- CRAS Del Condor: 3902-1034 (Conjunto Del Condor)

- CRAS Zona Sul :3902-1034 (Jardim São Bento)

- CRAS CSU- 3902- 1289 ( Jd. Aeroporto- Avenida Gaturamo)

- CRAS Araucária: 3252-2008 (Conjunto Araucária)

