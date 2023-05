Legislativo de Arapongas elege novo presidente

Em sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira (29), a Câmara de Arapongas deu posse aos dois novos vereadores Miguel Messias (PSC) e Décio Rosanelli (Podemos) e, ao mesmo tempo, elegeu o novo presidente da Casa, Márcio Antônio Nickenig (PSD).

continua após publicidade

Messias e Décio assumiram as vagas do ex-presidente do Legislativo, Rubens Franzin Manoel (União Brasil), o Rubão, e Paulo César de Araújo (União Brasil), o Pastor do Mercado, que tiveram seus mandatos cassados pela Justiça Eleitoral.

A sessão de posse dos novos vereadores e eleição do novo presidente foi dirigida interinamente pelo vice-presidente, vereador Marcelo Junio de Souza (DC), o Professor Marcelinho.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Uso de celular ao volante rende quatro multas por dia em Arapongas



Dois candidatos concorreram ao cargo de presidente: Márcio Antônio Nickenig e Aroldo César Pagan (Podemos). Em votação nominal, Márcio Nickenig obteve a vitória com 12 votos, contra 2 de Aroldo Pagan. O vereador Adauto Fornazieri (PROS) se absteve de votar alegando que os dois candidatos são seus amigos e, por isso, não queria magoar nenhum dos dois.

Na mesma sessão Márcio Nickenig renunciou ao cargo de 1º secretário e assumiu automaticamente a presidência do Legislativo. Já Levy Aparecido Xavier (PSC) renunciou ao cargo de 2º secretário e Rodrigo de Deus (Republicanos) deixou seu cargo nas comissões.

continua após publicidade

Numa votação também nominal, foram eleitos para esses cargos vagos, respectivamente, Levy Aparecido Xavier e Rodrigo de Deus.

Rubão e Pastor do Mercado tiveram seus mandatos cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que apontou fraude na composição da chapa de candidatos a vereador do partido DEM (hoje União Brasil), nas eleições de 2020, em relação à proporcionalidade de gênero. De acordo com uma ação de investigação eleitoral movida pelo então candidato Décio Rosaneli e o Podemos, para completar a cota feminina o DEM teria inscrito uma “candidata laranja”, o que caracteriza crime eleitoral. Com isso, todos os 6.064 votos obtidos pela chapa do DEM foram anulados.

Com a decisão do TSE, uma nova totalização de votos foi feita pela Justiça Eleitoral para escolha dos novos vereadores. O ato foi realizado no último dia 25, no Fórum Eleitoral de Arapongas, pelo juiz da 61ª Zona Eleitoral, Gabriel Rocha Zenum.

Vereadores cassados prometeram entrar com recurso contra a decisão do TSE. Eles alegam não ter participado da organização da chapa de candidatos a vereador do partido.

Siga o TNOnline no Google News