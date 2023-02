Leandro Karnal visita Arapongas e registra nas redes sociais

Da Redação

Leandro Karnal passou por Arapongas neste sábado (25)

O professor e escritor Leandro Karnal passou por Arapongas, no Norte do Paraná, neste sábado (25), e aproveitou para visitar um tradicional restaurante libanês. O passeio foi registrado de forma divertida nas redes sociais do historiador, onde ele soma mais de 5 milhões de seguidores. Na foto, o palestrante aparece ao lado de Lúcia, proprietária do estabelecimento localizado na Cidade dos Pássaros.

"Em Arapongas (PR), almoço no Empório Libanês. Lugar muito bom. A simpática Lúcia disse que eu devia ser primo de um tal de Karnal. Ela me achou muito parecido com esta pessoa. Ela me chamou de sósia do filósofo, com admiração! Já fui confundido com Pondé, com o "velho da Havan" e até o ministro Alexandre de Moraes. Nunca tinha sido confundido comigo mesmo", escreveu o historiador na publicação.

Nesta sexta-feira (24), Karnal postou uma foto dando palestra em Ourinhos, no interior de São Paulo, em suas redes sociais.

VEJA O POST DE LEANDRO KARNAL:

Rebatendo críticas

Após assumir o casamento com um cantor 32 anos mais novo, o historiador Leandro Karnal rebateu neste sábado (7) críticas de seguidores em suas redes sociais pela diferença de idade do casal e comentários homofóbicos. Conhecido por não revelar detalhes de sua vida pessoal, o comentarista da CNN Brasil, de 59 anos, tinha publicado uma foto na sexta (6) ao lado do marido, Vitor Fadul, de 27, revelando que estão juntos há quatro anos. O post, com cerca de 390 mil curtidas, desencadeou uma série de ataques contra o casal.



