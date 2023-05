Laranja Mecânica vence o Toledo fora de casa e sobe na tabela

Laranja Mecânica fez 3 a 1 no Toledo jogando no Oeste do Estado

Jogando fora de casa, o Laranja Mecânica, de Arapongas, bateu o Toledo por 3 a 1 no Estádio Municipal 14 de Dezembro no último sábado (27) em partida válida pela quinta rodada da primeira fase da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Com a vitória, a equipe chega a 7 pontos e assume a quarta posição na tabela de classificação.

O time tem os mesmos 7 pontos do AA Iguaçu e do Apucarana Sports, mas ocupa atualmente a última vaga do G4 por conta dos critérios de desempate.

Após ficar no 1 a 1 em casa na última rodada contra o PSTC, o Laranja Mecânica entrou em campo pressionado. Logo aos 10 minutos, os donos da casa abriram o placar com Dedé, que completou de primeira cruzamento da esquerda.

Os araponguenses, no entanto, não se abalaram. O time do técnico Rodrigo Casa Grande foi para cima do adversário e empatou com Matheus do Ó aos 34 minutos da primeira etapa. Ele completou de cabeça para o gol após bola alçada na área pela direita. Em jogada praticamente idêntica, a equipe chegou a virada aos 38 com Guilherme, novamente de cabeça dentro da área.

O terceiro gol veio logo aos 3 minutos da segunda etapa. O artilheiro Caio Henrique recebeu na entrada da área, se livrou do marcador e bateu forte para o fundo das redes.

Debaixo de muita chuva, o Laranja Mecânica administrou o resultado e garantiu a segunda vitória na competição.

O próximo adversário da equipe será o Paraná Clube no próximo sábado (3), às 15h30, no Estádio dos Pássaros, em Arapongas.

