Laranja Mecânica vence e entra no G4 da Divisão de Acesso

O Esporte Clube Laranja Mecânica venceu o Toledo por 2 a 0 e subiu para a parte de cima da tabela da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense de Futebol. A partida, válida pela 8ª rodada da Segundona, foi realizada na tarde desta quarta-feira (11), no Estádio Municipal José Chiappin, em Arapongas.

A equipe araponguense abriu o placar com o zagueiro Samir de cabeça, aos 19 minutos do primeiro tempo, e fechou a conta com um pênalti cobrado pelo meia Igor, aos 26 da segunda etapa.

O resultado coloca o Laranja dentro do G4 da competição, na quarta colocação, com 12 pontos ganhos. Porém, a equipe pode ser ultrapassada ainda nesta quarta-feira pelo PSTC, que recebe às 20h o Verê, no Estádio Ubirajara Medeiros.

O treinador Rodrigo Casagrande comemorou os três pontos conquistados. "Na competição as equipes estão muito próximas uma das outras e vencer em casa é fundamental. Agora temos mais um jogo decisivo, fico muito feliz pelo comportamento dos nossos atletas", disse.

Resta apenas mais uma rodada para o fim da primeira fase do campeonato. O clube de Arapongas vai para Cornélio Procópio no próximo domingo (15) contra o PSTC tentar a classificação para as semifinais do torneio.

Os demais jogos da rodada terminaram assim: Prudentópolis 0 x 2 Andraus Brasil; Apucarana Sports 0 x 1 Aruko; AA Iguaçu 1 x 1 Foz do Iguaçu.