Laranja Mecânica vence a quarta seguida na Terceirona

Da Redação

O Esporte Clube Laranja Mecânica venceu fora de casa o Cambé por 3 a 0 no Estádio Municipal José Garbelini, nesta quarta-feira (20), pela Terceira Divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. A partida foi válida pela quinta rodada da primeira fase da competição.

continua após publicidade .

Os gols foram todos marcados no primeiro tempo. Gustavo abriu o placar aos 15 minutos, Tonny ampliou aos 18 e, aos 49, Igor fechou a conta da quarta vitória consecutiva da equipe no campeonato. Com o resultado, o time araponguense se manteve na vice-liderança do Grupo A com 12 pontos, atrás apenas do Aruko Sports Brasil, que somou 15 pontos e 100% de aproveitamento no torneio.

Novidade no time titular de Rodrigo Casagrande, o atacante Gustavo celebrou o gol e projetou a sequência de jogos no campeonato. “Queria agradecer o treinador que deu essa oportunidade para mim. Fico muito feliz de ter feito o gol, que me dá confiança no campeonato. Lá em casa quem manda é a gente, espero que a gente faça um bom jogo e que saia com a vitória”, comemorou.

continua após publicidade .

Com o fim do primeiro turno nesta rodada, a equipe volta a enfrentar o Cambé na próxima partida, mas em casa, no Estádio Municipal José Chiappin, em Arapongas. O confronto acontece no sábado (23), às 15h30.

O restante das partidas na rodada terminou assim: Portuguesa Londrinense 0 x 4 Aruko Sports; Batel 0 x 2 AC Paranavaí; Grecal 0 x 3 Patriotas FC; Iraty 1 x 0 Foz do Iguaçu.