Laranja Mecânica vai com força máxima para decisão

Treinador Rodrigo Casagrande durante o jogo de ida, em Arapongas

O Esporte Clube Laranja Mecânica Arapongas enfrenta, neste próximo sábado (27), o Foz do Iguaçu na partida de volta da semifinal da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. A partida acontece em Foz do Iguaçu, no Estádio ABC, às 15h30.

O jogo de ida aconteceu em Arapongas, no Estádio Municipal José Chiappin, mas o resultado não foi o esperado pelos mandantes. A equipe da casa ganhava por 3 a 0 até os 37 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate em um intervalo de dez minutos. O placar deu a vantagem para o Foz, que pode decidir o confronto em seu gramado.

Sem desfalques, o time araponguense vai a campo com força máxima. O elenco e a comissão técnica fazem o último treino nesta sexta-feira (26) e viajam para Foz do Iguaçu em seguida, às 11h30.

O treinador Rodrigo Casagrande conta que vem preparando a equipe desde o início da semana. “Iniciamos a preparação no domingo, logo após o jogo de ida, onde foi teve uma intensidade muito alta, procuramos fazer uma partida muito agressiva e, por isso, aproveitamos para fazer uma recuperação de todos os atletas”, disse.

Após os ajustes táticos e técnicos realizados durante a semana, o comandante vai para decisão confiante na classificação. “Sabemos que numa fase de mata-mata o nível emocional dos jogadores faz a diferença. Nós trabalhamos com tranquilidade e os atletas estão focados para conquistar nosso objetivo, que é ir à final”, comentou Casagrande.

O vencedor do confronto avança para a final da Terceirona, prevista para acontecer nos dias 4 e 11 de dezembro, e para a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de 2022.

No outro lado da semifinal, o Aruko Sports recebe o Iraty, no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá, e joga por um empate após vencer o jogo de ida por 1 a 0.