Laranja Mecânica tropeça em casa e perde para o Iguaçu por 2 a 0

Equipe de Arapongas perdeu jogando no Estádio dos Pássaros no último sábado (13)

O Laranja Mecânica foi surpreendido pelo AA Iguaçu e perdeu por 2 a 0 no último sábado (13) jogando no Estádio Municipal José Chiappin (Estádio dos Pássaros), em Arapongas, pela terceira rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Com a derrota, a equipe araponguense segue com 3 pontos ganhos e está na 8ª colocação. São duas derrotas e uma vitória na competição até agora.

No primeiro tempo, o jogo foi equilibrado e terminou empatado em 0 a 0. O Iguaçu chegou a ter um gol anulado pela arbitragem. No segundo tempo, aos 12 minutos, o visitante chegou ao primeiro gol. Vandinho chutou cruzado e a bola desviou em Marco Antônio, parando no fundo das redes.

O time de União da Vitória ampliou aos 37 minutos, com um gol de cabeça do zagueiro Van Dal, em cobrança de escanteio. O Laranja Mecânica tentou pressionar no final do jogo, mas não conseguiu marcar.

O técnico Rodrigo Casagrande, do Laranja Mecânica, afirmou que foi um jogo decidido nos detalhes. “A equipe que consegue errar menos dentro da partida acaba vencendo. Foi um jogo igual. O Iguaçu conseguiu marcar em duas oportunidades, na primeira um chute que a bola desviou e acabou entrando, e depois um gol em uma bola parada”, explicou.

A equipe de Arapongas jogará novamente em casa na próxima rodada em busca da recuperação. O time pega o PSTC no sábado (20), às 18h30.

