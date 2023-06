Laranja Mecânica recebe neste sábado o pressionado Paraná Clube

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Laranja Mecânica, de Arapongas, recebe o Paraná Clube neste sábado (3), às 15h30, no Estádio dos Pássaros, pela sexta rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Será o primeiro confronto da história entre as duas equipes.

continua após publicidade

Os araponguenses vêm de vitória na última rodada contra o Toledo por 3 a 1 fora de casa. O triunfo colocou a equipe comandada pelo técnico Rodrigo Casa Grande no G4 da Divisão de Acesso. O Laranja Mecânica está em quarto lugar, com sete pontos. Foram duas vitórias, um empate e duas derrotas do time até agora na competição.

Já o Paraná Clube chega pressionado depois de três empates seguidos e uma derrota na última rodada para o Apucarana Sports em pleno Estádio Durival de Britto e Silva. Os resultados provocaram a demissão do técnico Marcão. Fahel Júnior assumiu o comando do time na última segunda-feira (29) e faz sua estreia neste sábado (3) no Estádio dos Pássaros. Na tabela de classificação, o Tricolor ocupa apenas a sétima colocação, com seis pontos.

continua após publicidade

O Laranja Mecânica deve ser escalado pelo técnico Rodrigo Casa Grande neste sábado com Arthur; Gustavo Brandão, Caio Bacarin e Matheus do Ó; Gabriel, Raphael Stard, Gui Mendes, Luan e André; Tonny e Caio. Já o Paraná Clube, agora comandado por Fahel Junior, deve ir a campo com Felipe; Luís Roberto, Marcão, Luiz Eduardo e Thauã; Geovane, Guilherme Pitbull e João Gabriel; Diogo Carlos, Romarinho e Liliu.





Fernando Klein

Siga o TNOnline no Google News