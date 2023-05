Laranja Mecânica quer voltar a vencer na Segunda Divisão

Da Redação

Laranja Mecânica vem de derrota para o Grêmio Maringá

O Laranja Mecânica, de Arapongas, busca reação neste sábado (13), às 18h30, no Estádio Municipal José Chiappin (Estádio dos Pássaros) contra o AA Iguaçu em partida válida pela terceira rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. A equipe perdeu no último sábado (6) para o Grêmio Maringá fora de casa por 2 a 0 e quer voltar a vencer para encostar no pelotão de cima da tabela.

Na estreia da Segunda Divisão, os araponguenses fizeram 3 a 0 no Araucária ECR no Estádio dos Pássaros. Com os três pontos obtidos na primeira rodada, o time ocupa a 5ª colocação na classificação.

Para buscar a vitória, o Laranja Mecânica conta com apoio da torcida. O clube anunciou uma promoção por conta do Dia das Mães no domingo (14) e as mães não vão pagar ingresso para acompanhar o jogo neste sábado (13). Os demais torcedores pagam R$ 10 e foram convidados a trazer 1 kg de alimento não perecível.

O técnico Rodrigo Casagrande comemora a volta de alguns jogadores lesionados. “Nas primeiras rodadas, nós tivemos problemas com desfalques por conta de jogadores no departamento médico. São atletas que fizeram toda a pré-temporada conosco e não puderam jogar”, disse.

Com o elenco praticamente completo, o treinador quer acabar com a instabilidade da equipe manifestada nas duas primeiras rodadas. Para a partida deste sábado, ele deve repetir a base que atuou no jogo passado em Maringá, com Artur; André, Samir, Caio Bacarin e Marco Antônio; Matheus do Ó, Raphael Stard e Guilherme; Gustavo Bola, Tonny e Caio Henrique.

