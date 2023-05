Laranja Mecânica perde para o Grêmio Maringá na Segunda Divisão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Laranja Mecânica foi derrota no Estádio Willie Davids no último sábado (6)

O Laranja Mecânica, de Arapongas, conheceu no último sábado (6) sua primeira derrota na Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Jogando no Estádio Willie Davids, o time da Cidade dos Pássaros foi superado por 2 a 0 para o Grêmio Maringá.

continua após publicidade .

Na estreia, os araponguenses haviam batido por 3 a 0 o Araucária. Com os resultados da segunda rodada, o Laranja Mecânica está na 5ª posição, com três pontos ganhos. PSTC e Patriotas dividem a liderança da competição, com seis pontos.

-LEIA MAIS: Apucarana empata contra o Iguaçu e conquista primeiro ponto

continua após publicidade .

O primeiro gol do Grêmio Maringá saiu aos 47 minutos do primeiro tempo. David foi derrubado na grande área e o árbitro Felipe Augusto Alves marcou penalidade máxima. Maxwell deslocou o goleiro Artur e abriu o marcador.

O time araponguense pressionou pelo empate no segundo tempo, sem sucesso. O gol do alívio do Maringá saiu em um contra-ataque aos 51 minutos, mais uma vez de pênalti. Ian Carlos foi derrubado dentro da área por André. Felipe Alves bateu e deu números finais à partida.

O Laranja Mecânica volta a campo no sábado (13), às 18h30, quando recebe o Iguaçu no Estádio Municipal José Chippin. Já o Grêmio Maringá viaja para enfrentar o Apucarana Sports no mesmo dia, mas às 15h30, no Estádio Olímpio Barreto.