Laranja Mecânica perde e não vai às semifinais da Segundona

O Esporte Clube Laranja Mecânica foi derrotado para o PSTC por 1 a 0 em Cornélio Procópio, no Estádio Municipal Ubirajara Medeiros, na tarde deste domingo (15). A partida foi válida pela última rodada da primeira fase da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.

Com o resultado, o Laranja, que começou a rodada na quarta posição, caiu a sexta colocação, permanecendo com seus 12 pontos ganhos. O PSTC e o Foz do Iguaçu passaram a equipe araponguense na tabela. Com isso, o Laranja Mecânica não se classificou para as semifinais da Segundona.

O gol do PSTC foi marcado por Bruno, aos 2 minutos da segunda etapa. O time de Cornélio Procópio entrou no G4 e garantiu a classificação para as semifinais.