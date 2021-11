Da Redação

Laranja Mecânica perde e não consegue acesso à Segundona

As chances de o Laranja Mecânica subir para a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2022 se encerraram na tarde deste sábado (27). Pela partida de volta da semifinal da Terceirona, fora de casa, a equipe de Arapongas foi derrotada para o Foz do Iguaçu por 1 a 0, no Estádio ABC.

O único gol da equipe da casa foi marcado de cabeça por Xavier, aos 28 segundos da etapa final. No primeiro jogo da semifinal, em Arapongas, o Laranja chegou a vencer por 3 a 0, mas cedeu o empate após os 37 minutos do segundo tempo.

Diante do resultado, o Laranja Mecânica permanece na Terceira Divisão do ano que vem.

Foz do Iguaçu e Aruko Sports Brasil fazem a final da competição e garantiram o acesso à Segundona de 2022.