Laranja Mecânica perde e cai para a 8ª colocação

Jogando em Campo Largo neste domingo (8), no Estádio Atilio Gionedis, o Esporte Clube Laranja Mecânica foi derrotado por 1 a 0 para o Andraus Brasil pela Divisão de Acesso. Com o resultado, o time caiu para o 8º lugar com 9 pontos ganhos. A equipe chegou a ocupar a vice-liderança da competição há duas rodadas, o que mostra o equilíbrio do campeonato.

Como a diferença do 8º colocado para o 4º é de apenas dois pontos, a equipe de Arapongas ainda tem chance de classificação, mas, por outro lado, também corre risco de rebaixamento. Os quatro primeiros se classificam e os dois últimos caem.

O gol da vitória do Andraus neste domingo foi marcado por Jorge Fernando aos 35 minutos do segundo tempo.

Para tentar retornar ao G4, o time volta a jogar em Arapongas nesta quarta-feira (11), às 15h30, quando enfrenta o Toledo Esporte Clube. No domingo (15), o time fecha a primeira fase contra o PSTC, às 15h30, em Cornélio Procópio, no Estádio Municipal Ubirajara Medeiros.

O início do jogo atrasou por conta da falta de policiamento. O técnico Rodrigo Casagrande, do Laranja, lamentou o resultado deste domingo. Ele criticou a situação do gramado e dos incidentes antes da partida, mas mostrou otimismo para o final do campeonato. "Todos têm chance. Ainda está tudo aberto", disse.

DEMAIS JOGOS – Mais quatro partidas aconteceram neste domingo pela sétima rodada da primeira fase da Segundona: Iguaçu 1 x 0 PSTC; Apucarana Sports 1 x 1 Toledo Esporte Clube; Verê 0 x 1 Foz do Iguaçu; e Aruko 2 x 1 Prudentópolis.

CLASSIFICAÇÃO – O Aruko lidera a competição com 13 pontos, seguido por Iguaçu 12; Foz do Iguaçu e Andraus 11; PSTC e Toledo 10; Apucarana Sports e Laranja Mecânica 9, Verê 6; e Prudentópolis 4.