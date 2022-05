Laranja Mecânica joga em Campo Largo na briga pela liderança

Da Redação

O Esporte Clube Laranja Mecânica Arapongas, atual quarto colocado na Segundona com nove pontos, visita o Andraus Brasil, no Estádio Atílio Gionedis, em Campo Largo. A partida, válida pela 7ª rodada, acontece neste domingo (8), às 15h30.

O Laranja pode ter um desfalque já que Tonny está se recuperando e é dúvida para a partida. Clayson, Filipe Renan e João Felipe brigam pela posição. Com isso, o time de Rodrigo Casagrande deve entrar em campo com: Yuri; Manoel, Samir e Fracarolli; Guilherme, Diego, Mello, Igor e Meneghel; Clayson (Tonny) e João Pedro.

Caso as três primeiras equipes da tabela de classificação tropecem, e o Laranja vença, o time pode assumir a liderança da Segundona neste final de semana. Todas as partidas da rodada acontecem no mesmo horário.