Laranja Mecânica fica no empate contra o Andraus na Segunda Divisão

O Laranja Mecânica, de Arapongas, ficou no 1 a 1 neste sábado (10) contra o Andraus pela sétima rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. A partida foi realizada no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba. É o terceiro empate do time araponguense na competição, que estaciona na sexta posição com 9 pontos.

continua após publicidade

O time de Arapongas abriu o marcado aos 36 minutos do primeiro tempo, após gol contra do zagueiro Jorge Fernando. O Andraus empatou aos 34 minutos da segunda etapa, com Gabriel Bonet.

O Laranja Mecânica volta a campo agora contra o Patriotas no próximo domingo(18), mais uma vez no “Durival Britto e Silva”, em Curitiba.

continua após publicidade

Ainda neste sábado, pelo sétima rodada do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso, o Patriotas derrotou o PSTC por 1 a 0 em Alvorada do Sul. Neste domingo, são mais três jogos: às 11 horas, Iguaçu x Paraná Clube; e às 15h30, Araucária x Grêmio Maringá e Apucarana Sports x Toledo.

Siga o TNOnline no Google News