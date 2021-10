Da Redação

Laranja Mecânica faz 6 na Portuguesa e sobe na tabela

O Esporte Clube Laranja Mecânica Arapongas aplicou sua primeira goleada em competições profissionais. Na tarde deste sábado (9), a equipe foi até Londrina e venceu a Portuguesa Londrinense por 6 a 1 no Estádio do Café, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão.

Com o resultado, o time de Arapongas chegou a seis pontos ganhos em três jogos, e assumiu a vice-liderança do Grupo A, atrás apenas do Aruko, que também está com seis pontos, mas com apenas dois jogos disputados e três gols a mais de saldo.

Com controle total do jogo, do início ao fim, quem abriu o marcador para o Laranja foi o meio-campista Diego, aos 35 minutos da primeira etapa, após cobrança de pênalti. Seis minutos depois, aos 41, o camisa 9 Filipe Renan aumentou o placar e logo em seguida, aos 45, Robinho fez o terceiro para encerrar o primeiro tempo.

Na segunda etapa a história não foi diferente. Logo aos 5 minutos de jogo, o atacante Tonny Passos, que havia entrado no intervalo, fez o quarto gol da equipe. De pênalti, aos 12 minutos, o camisa 10 Igor fez o quinto. Com o resultado garantido, o time visitante cadenciou o jogo e o técnico Rodrigo Casagrande deu oportunidade aos atletas do elenco, realizando as cinco substituições permitidas.

A Portuguesa Londrinense descontou aos 42 minutos do segundo tempo, mas logo em seguida, aos 46, Tonny Passos fez seu segundo gol no jogo, o sexto do Laranja Mecânica e deu números finais a partida.

“A equipe está tendo evolução jogo a jogo. Nosso principal ponto positivo hoje foi a qualidade na criação e na finalização, que trabalhamos bastante. Nos dois primeiros jogos criamos muitas oportunidades de gols também e não conseguimos ser cirúrgicos como fomos hoje. Então temos que continuar analisando e trabalhando para seguir evoluindo dentro da competição”, explicou o técnico Rodrigo Casagrande em entrevista após a partida.

Já o camisa 8 do Laranja Mecânica, Diego, autor do primeiro gol do jogo, falou da importância em ter marcado pela primeira vez como atleta profissional e também da vitória. “Foi muito importante esse gol na minha vida, porque é meu primeiro gol como atleta profissional, então vai ficar marcado na minha carreira e que seja o primeiro de muitos. Sobre a vitória, os três pontos são muito importantes para subirmos na tabela, queremos chegar ao topo para nos classificarmos e estarmos bem na fase final para conquistarmos o acesso para a segunda divisão”, projetou o meio-campista.

Agora, a equipe terá uma semana de trabalho, já que o próximo jogo será apenas no sábado (16) diante do Arapongas EC, no Estádio dos Pássaros, às 15h30, com transmissão ao vivo pela TV Laranja Mecânica. A reapresentação dos atletas e comissão técnica está marcada para esta segunda (11), às 14h00, no Centro de Treinamento do clube.