Laranja Mecânica faz 2 a 0 no Verê no Estádio dos Pássaros

Da Redação

Com um gol em cada tempo, o Esporte Clube Laranja Mecânica venceu o Verê Futebol Clube por 2 a 0 neste sábado (30) no Estádio José Chiappin (Estádio dos Pássaros), em Arapongas, na abertura da quinta rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. Com a vitória, a equipe chega a 8 pontos e assume provisoriamente o segundo lugar na tabela de classificação.

continua após publicidade .

A equipe vinha de derrota na rodada passada para o Aruko Sports Brasil por 3 a 1, em Maringá. O técnico Rodrigo Casagrande promoveu mudanças na equipe e entrou em campo no 3-5-2, com Yuri; Manoel, Samir e Fracarolli; Mello, Guilherme, Diego, Igor e Meneghel; Tonny e João Pedro.

O Verê FC vinha de vitória sobre o Apucarana Sports por 1 a 0, mas não suportou o volume de jogo do Laranja Mecânica neste sábado no Estádio dos Pássaros.

continua após publicidade .

O atacante João Pedro abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Foi o primeiro gol do jogador no campeonato. O zagueiro Samir ampliou aos 18 minutos da etapa complementar.

João Pedro comemorou o gol e a atuação da equipe. "O sentimento é de alegria em poder ajudar com um gol. Estava um pouco incomodado com a situação (de não ter feito gol), mas o mais importante foram os três pontos. A equipe fez uma grande partida e estou feliz pelo resultado", disse.

O técnico Rodrigo Casagrande também destacou a atuação da equipe. "Nós sabemos da dificuldade da competição. São equipes próximas umas das outras. Uma vitória nos coloca em uma situação confortável, mas uma derrota nos empurra para uma situação de degola. Por isso, foi uma vitória importante pelos três pontos e também pela forma que os atletas conseguiram a vitória, desempenhando um futebol atrativo para o torcedor, com dinâmica e intensidade", disse.

O time de Arapongas volta a campo na quarta-feira (4), quando viaja a Foz do Iguaçu. O Laranja Mecânica encara, às 15h30, o Foz do Iguaçu Futebol Clube no Estádio ABC pela sexta rodada da competição.