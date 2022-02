Laranja Mecânica estreia na Segunda Divisão fora de casa

Da Redação

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou a tabela oficial da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2022 na tarde de quarta-feira (9). O EC Laranja Mecânica Arapongas irá estrear no dia 10 de abril, às 15h30, fora de casa, contra o AA. Iguaçu, no estádio Antiocho Pereira em União da Vitória .

Com quatro jogos em casa e cinco fora, a equipe irá jogar pela primeira vez com a presença do seu torcedor em Arapongas na segunda rodada, em 16 de abril, diante do Prudentópolis, às 15h30.

Para Rogério Rodrigues, coordenador técnico do Laranja, a tabela não foi generosa com o time. “Vão ser duas viagens muito desgastantes próximas uma da outra, contra duas equipes difíceis de se jogar. Teremos pouco tempo entre as duas partidas para recuperar os atletas em tempo hábil. Mas não temos muito como lamentar e o que lamentar. Agora é preparar a equipe, o staff, a nossa organização e estrutura para que possamos superar esses obstáculos tão próximos uma das outras para fazermos bons resultados nessas partidas tão importantes para equipe”, completou Rodrigues.

Na sexta e sétima rodada o EC Laranja Mecânica Arapongas terá que percorrer, somando ida e volta, 948 km para enfrentar, fora de casa, o Foz do Iguaçu, no dia 04 de maio e logo em seguida, no dia 08 de maio, a delegação araponguense terá mais uma longa viagem de 706 km, também somando ida e volta, para Campo Largo onde enfrenta o Andraus. Em menos de uma semana o grupo irá percorrer em média 1.654 km e ficar mais de 20 horas na estrada.

Para conquistar a classificação à elite do Campeonato Paranaense, o time precisa chegar à final da competição, já que segundo o regulamento, apenas os finalistas conseguem o acesso.

A equipe já está treinando com alguns atletas, mas a pré-temporada oficial irá começar nesta segunda-feira,14, às 14h00 no centro de treinamento do clube, com testes físicos e a apresentação de novos atletas.