Laranja Mecânica estreia contra o Iguaçu em União da Vitória

Da Redação

Em sua primeira partida na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense na história, o EC Laranja Mecânica Arapongas vai até União da Vitória neste domingo (10) para enfrentar o AA Iguaçu. O duelo ocorre às 15h30 no Estádio Antiocho Pereira.

continua após publicidade .

O técnico do EC Laranja Mecânica, Rodrigo Casagrande, destacou a preparação da equipe para a competição. “Nós sabemos a dificuldade que é condicionar o jogador, tanto no aspecto físico, tático e mental. Acredito que todos estão preparados e focados para iniciar essa competição, que é difícil. É uma divisão com equipes tradicionais no Estado e que brigam pelo mesmo objetivo que a gente”, diz.

Ele afirma que tem nas mãos um grupo jovem, mas promissor. “Foi uma preparação diferente do ano passado. Já tínhamos em mente o grupo e os reforços que queríamos e conseguimos trazê-los logo no início da pré-temporada”, disse.

continua após publicidade .

Quanto ao adversário, ele prega respeito. “Acredito que vamos encontrar uma equipe boa, com bom nível, com motivação alta, já que é um clube tradicional e com uma torcida que gosta de futebol”, comenta.

Com base no último jogo-treino, o Laranja Mecânica deve entrar em campo com Yuri; Manoel, Samir, Diego Fracarolli e Meneghel; Matheus, Mello, Igor e Tonny; Filipe Renan e João Pedro.

Por, Fernando Klein