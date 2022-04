Laranja Mecânica estreia com empate em 0 a 0 contra o Iguaçu

Da Redação

O Esporte Clube Laranja Mecânica, de Arapongas, estreou na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense com um empate neste domingo (10). Pela primeira vez disputando a Segundona, o time araponguense foi até o Estádio Municipal Antiocho Pereira, em União da Vitória, e ficou no 0 a 0 contra a Associação Atlética Iguaçu.

continua após publicidade .

Mesmo jogando longe dos seus domínios, o Laranja Mecânica foi melhor, principalmente no primeiro tempo, obrigando o goleiro João Paulo a fazer grandes defesas. No segundo tempo, o AA Iguaçu se impôs após a expulsão do volante araponguense Victor Dantas, mas não conseguiu abrir o placar.

O Laranja Mecânica volta a campo no próximo domingo (17) no Estádio José Chiappin (Estádio dos Pássaros), quando enfrenta, às 15h30, o Prudentópolis, que estreou fazendo 3 a 0 no PSTC fora de casa.