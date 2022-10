Laranja Mecânica entrou em campo em dose tripla no último final semana

Da Redação

O final de semana foi agitado para a equipe do EC Laranja Mecânica Arapongas. No último sábado, 15, as categorias de base de Arapongas entraram três vezes em campo, duas pela Copa Catedral Regional 2022 e uma pela Semifinal da Copa Metropolitana e fizeram boas campanhas.

O primeiro a pisar no gramado foi o time sub-15 que enfrentou o IAS/Zona Norte no Estádio Braz Clementino Mendonça, em Marialva, pela Copa Catedral Regional 2022 e venceu por 2 a 1. Os gols do Laranja foram marcados por Emanuel e José Pedro. Logo após o fim da partida foi a vez da equipe Sub-13 jogar pela mesma competição e no mesmo estádio, contra a equipe de Sarandi, mas o resultado foi diferente ao da primeira partida e a equipe araponguense empatou em 2 a 2. Bruschi balançou as redes duas vezes pelo EC Laranja Mecânica.

Já em Cambé a equipe Sub-18 tinha um confronto difícil contra a equipe da casa, pela primeira partida da semifinal da Copa Metropolitana. E mesmo tendo boas chances o time araponguense não conseguiu balançar as redes e saiu com o zero a zero fora de casa, levando a decisão para o Centro de Treinamento do EC Laranja Mecânica Arapongas.

Segundo o Técnico do Sub-18 Bas Birze a equipe tem grandes chances de conquista a classificação em casa. “Nós fizemos um bom jogo e fora de casa é sempre mais difícil, mais foi um resultado bom e agora podemos classificar em casa na sexta-feira. Nós tivemos bastantes oportunidades para fazer o gol mas não conseguimos e nós temos um time com bastante talento, bastante qualidade e vamos fazer um bom jogo na sexta para buscar a classificação, no zero a zero de sábado passado na minha opinião nós fomos melhor do que eles e fizemos um bom jogo e sexta será um outro bom jogo e boa oportunidade para classificarmos para a final”, finaliza o treinador.

O EC Laranja Mecânica Arapongas Sub-18 volta a campo nesta sexta-feira, 21, às 10h no Centro de Treinamento do EC Laranja Mecânica Arapongas contra o Cambé, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Metropolitana. Já a categoria Sub-15 enfrenta nesta quarta-feira, 19, o Grêmio Mourãoense, às 16h30, no Estádio Braz Clementino Mendonça em Marialva pela Copa Catedral Regional 2022. A categoria Sub-13 ainda não tem partida agendada.

