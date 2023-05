Laranja Mecânica encara o líder PSTC no Estádio dos Pássaros

Da Redação

Técnico Rodrigo Casa Grande cobra melhor finalização das jogadas

Após derrota na última partida jogando em casa, o Laranja Mecânica, de Arapongas, volta a campo neste sábado (20), às 18h30, no Estádio José Ciappin (Estádio dos Pássaros). O adversário será o líder da competição, o PSTC, em partida válida pela quarta rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense.

No sábado passado (13), o time foi surpreendido pelo AA Iguaçu e perdeu por 2 a 0 em seus domínios. Com a derrota, a equipe araponguense tem 3 pontos ganhos e está na 8ª colocação. São duas derrotas e uma vitória na competição até agora.

Um bom resultado neste sábado é fundamental para fugir das últimas posições da tabela. São 10 equipes disputando a Divisão de Acesso do Paranaense.

O técnico Rodrigo Casa Grande conversou muito com a equipe durante a semana. Ele cobrou mais “frieza” dos jogadores na hora das conclusões. O treinador entende que o time cria muitas oportunidades, mas está falhando na conclusão das jogadas.

Caso mantenha a base do jogo passado, o time deve entrar em campo com Arthur; André, Samir, Caio Bacarin e Marco Antônio; Mateus do Ó, Raphael Stard e Guilherme; Tonny, Caio Henrique e Fernando Paz.

