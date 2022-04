Da Redação

Laranja Mecânica encara o Aruko em Maringá neste sábado

O Esporte Clube Laranja Mecânica joga neste sábado (23), às 18 horas, contra o Aruko Sports Brasil, no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá. O time araponguense está em terceiro lugar na tabela de classificação da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, com 5 pontos.

O técnico Rodrigo Casagrande deve repetir a escalação que empatou com o Apucarana Sports em 0 a 0 na última quarta-feira no Estádio dos Pássaros, com Yuri; Manoel, Samir, Diego e Meneghel; Matheus do Ó, Mello e Igor; Tonny, João Pedro e Filipe Renan. A partida será arbitrada por Rayder Rodrigo Nogueira Basso, de Nova Esperança.



O treinador prega respeito ao adversário deste sábado. "Nós já os conhecemos, sabemos que é uma equipe muito boa, tecnicamente boa, bem treinada. Não conseguiu nas duas primeiras rodadas o resultado que eles esperavam, mas é uma equipe perigosa, forte e que propõe jogo. Joga em espaços reduzidos, consegue aumentar o campo e ter o domínio do jogo", avalia.