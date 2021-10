Laranja Mecânica encara o Arapongas EC na Terceirona

Da Redação

Treinador Rodrigo Casagrande

Após uma semana de muito trabalho, mas sem jogos, o EC Laranja Mecânica Arapongas volta a campo, desta vez para enfrentar o Arapongas, pela quarta rodada da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense. A partida será no Estádio Municipal José Chiappin, conhecido como Estádio dos Pássaros, às 15h30.

Em busca da terceira vitória na competição e após golear a Portuguesa Londrinense por 6 a 1, na última rodada, a equipe do técnico Rodrigo Casagrande está preparada para o próximo confronto.

“Tivemos duas vitórias muito importantes e foram três bons jogos que realizamos nesse início de campeonato. Esse último jogo nos deu uma tranquilidade maior para ajustar a equipe nessa semana de trabalho, com um bom nível de confiança, mas ao mesmo tempo sabendo que é um campeonato curto e que precisamos manter o mesmo nível de concentração, foco e entrega que tivemos nos últimos jogo. Só assim faremos um bom jogo e se formos merecedores sairemos com os três pontos”, projetou o treinador do EC Laranja Mecânica Arapongas.

Ainda segundo ele, um dos focos do trabalho realizado na semana foi na recuperação física dos jogadores que atuaram nas três primeiras partidas, para evitar lesões e aumentar o nível de competitividade dos atletas que atuaram menos. “Nossa equipe tem se concentrado bastante e está mantendo o nível de competitividade que queremos. Uma das prioridades dessa semana, além dos ajustes táticos, foi a recuperação física dos atletas que atuaram em três jogos no decorrer de uma semana, para evitarmos lesões. O outro trabalho foi aumentar a intensidade e concentração dos jogadores que atuaram menos, para manterem a competitividade quando forem solicitados”, finalizou Casagrande.

Atualmente a equipe está na segunda colocação no Grupo A, com seis pontos, atrás apenas do Aruko, que tem nove pontos. Para essa partida, o EC Laranja Mecânica Arapongas irá realizar a transmissão ao vivo pelo seu canal oficial no YouTube (www.youtube.com/tvlaranjamecanica), a partir das 15h00. A jornada esportiva terá o comando do narrador Giovanni Meireles e os comentários de Lucas Vasconcelos.