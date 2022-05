Laranja Mecânica empata fora de casa na Segundona

Da Redação

O Esporte Clube Laranja Mecânica Arapongas ficou no empate sem gols contra o Foz do Iguaçu pela 6ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. A partida aconteceu na tarde desta quarta-feira (4), no Estádio ABC, em Foz do Iguaçu.

O resultado fez o Laranja Mecânica igualar aos pontos do atual líder da competição, o Toledo. As duas equipes têm nove pontos, mas o time araponguense permanece na vice-liderança pelo critério de saldo de gols.

No mesmo horário aconteceram outras duas partidas na rodada. O Apucarana Sports venceu por 1 a 0 o Prudentópolis, e o Andraus Brasil empatou com o Iguaçu pelo placar de 1 a 1.

Mais dois jogos ocorrem no período da noite. Ainda nesta quarta-feira, o líder Toledo recebe o PSTC e o Aruko Sports joga em casa contra o Verê.