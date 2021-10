Da Redação

Laranja Mecânica embala na Terceirona e já pensa no Cambé

O Esporte Clube Laranja Mecânica Arapongas conquistou sua terceira vitória seguida na Terceira Divisão do Campeonato Paranaense ao fazer 3 a 1 no Arapongas EC, no último sábado (16). O jogo ocorreu no Estádio dos Pássaros e os gols foram marcados por Igor, duas vezes, e Samir. O lateral Victor Eduardo descontou para os visitantes.

Com a vitória, a equipe araponguense chega a nove pontos na competição e se consolida na segunda colocação do Grupo A, atrás apenas do Aruko que tem 12 pontos. No Grupo B, quem lidera é o Foz, também com 12 pontos, seguido do Paranavaí com nove.

Agora, o Esporte Clube Laranja Mecânica, que completa 13 anos de existência nesta segunda-feira, 18, mas iniciou suas atividades com futebol profissional apenas em 2021, encara o Cambé, pela quinta rodada da competição e quer buscar mais três pontos para se aproximar da classificação para as semifinais.

“Sabemos que todos os jogos da competição são decisivos, pois é um campeonato de tiro curto e que todas as equipes que estão na competição ainda possuem chances de classificação para as semifinais. Estamos com muitos pontos positivos, em uma crescente, por exemplo no último jogo tivemos 14 arremates ao gol, 56% de posse de bola, fizemos um bom resultado, mas foi diferente do que contra a Portuguesa, quando conseguimos ser mais efetivos na frente do gol. Precisamos seguir evoluindo, o próximo jogo será muito difícil, em um campo um pouco menos do que estamos habituados, sabemos que o Cambé também vai querer mostrar seu nível de jogo e pontuar e não podemos dar brecha”, explicou o técnico Rodrigo Casagrande.

O jogo será na próxima quarta-feira, 20, às 15h30, no Estádio Municipal José Garbelini, em Cambé. A partida, por ser fora de casa, não terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Laranja Mecânica no YouTube. O próximo jogo transmitido será no sábado, 23, diante do próprio Cambé, pela primeira rodada do returno do campeonato.