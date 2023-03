Laranja Mecânica confirma mais um jogo de preparação para a Segundona

Da Redação

Jogo treino contra o Londrina EC sub-20

O EC Laranja Mecânica Arapongas segue se preparando para o início da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense 2023. Visando a estreia contra o Araucária, a diretoria confirmou mais um jogo treino que será neste domingo, 26, contra o time do Clube Atlético Sapopema, às 16h, no Estádio Municipal Calixto Jorge Abrão, em Sapopema-PR. Este será o terceiro jogo treino da equipe na pré-temporada.

O time do Laranja entrou em campo pela primeira vez no começo do mês de março para enfrentar a Portuguesa Londrinense e venceu por 2 a 1 com gols de Pedro, nova contratação da equipe, e Gustavo Bola, atleta do sub-17 que está treinando com a equipe profissional. A segunda partida foi no último sábado, 18, contra a equipe sub-20 do Londrina EC, no estádio VGD em Londrina, e também saiu com a vitória, vencendo por 1 a 0, gol marcado por Vinicius Paixão, outra contratação da equipe para a temporada 2023.

Para o técnico Rodrigo Casagrande, os jogos treinos são muito importantes para a evolução da equipe. “Os jogos treinos são importantes para que possamos transportar aquilo que treinamos durante a semana para o mais próximo possível da realidade, daquilo eu iremos enfrentar em um jogo competitivo, tanto na parte técnica, na parte tática, quanto na parte física e claro na parte emocional do jogador. Dentro do jogo vamos ter muitas diversidades tanto do adversário quanto da arbitragem e da torcida, então são essas adversidades que encontramos em um jogo treino que traduzem aquilo que iremos encontrar e enfrentar em uma partida oficial de campeonato, valendo os três pontos”, comenta o treinador.

O EC Laranja Mecânica Arapongas vai estrear na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense 2023 em casa, diante do seu torcedor, contra o Araucária no dia 03 de maio, às 15h30.

