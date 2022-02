Laranja Mecânica começa a se preparar para a temporada

Da Redação

O EC Laranja Mecânica Arapongas, apesar de já estar treinando com parte do grupo remanescente da temporada passada desde o início de fevereiro, iniciou na tarde desta segunda-feira, 14, oficialmente a pré-temporada 2022. A primeira etapa da preparação da equipe será com avaliações físicas e ortopédicas, seguindo os protocolos do clube.

continua após publicidade .

Com o início dos treinamentos, a diretoria de futebol anunciou a volta dos atacantes Filipe Renan, João Felipe e Gustavo, dos meias Daniel, André e Gui Mendes e dos defensores João Vitor Bett, Augusto, Gabriel e Raphael, todos remanescentes na equipe da temporada 2021.

O zagueiro Samir e os meias Igor e Diego também irão fazer parte da equipe na temporada 2022 para a disputa da Divisão de acesso do Paranaense, mas estão na Holanda para um período de treinamentos no Feyenoord Rotterdam.

continua após publicidade .

Além dos atletas que já estavam na equipe, o clube também anunciou os integrantes da comissão técnica para 2022. O técnico Rodrigo Casagrande permanece a frente da equipe principal. Quem também continua no time araponguense é o preparador físico Tarlyson Regióli. Chega a equipe o coordenador de análise e captação Paoline Faria. Os outros profissionais da comissão técnica serão apresentados ao decorrer da semana.

Assim como a comissão, novos atletas também serão apresentados ao decorrer da semana. “O EC Laranja Mecânica Arapongas iniciou hoje oficialmente a pré-temporada para a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense com os atletas que possuem contratos mais longos com o clube. O elenco ainda continua em aberto, já temos alguns jogadores sendo observados e outros que chegarão no decorrer dos próximos dias”, explica Rogério Cimini, coordenador técnico do EC Laranja Mecânica Arapongas.

O EC Laranja Mecânica Arapongas estreia na Segunda Divisão do Campeonato Paranaense fora de casa contra o AA Iguaçu no dia 10 de abril.