Laranja Mecânica busca reabilitação neste sábado

O Esporte Clube Laranja Mecânica, de Arapongas, busca reabilitação na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense neste sábado (30), às 15h30, no Estádio José Chiappin (Estádio dos Pássaros), contra o Verê Futebol Clube.

A equipe perdeu na rodada passada para o Aruko Sports Brasil por 3 a 1, em Maringá, e está na 7ª posição com cinco pontos ganhos. Precisando da vitória, o técnico Rodrigo Casagrande não tem problemas para escalar a equipe e deve manter os 11 que começaram o jogo no Estádio Willie Davis no domingo passado (24).

A escalação deve contar com Yuri; Manoel, Samir, Diego e Meneghel; Matheus, Mello, Igor; Tonny, João Pedro e Clayson.

O Verê Futebol Clube vem de vitória sobre o Apucarana Sports em casa e ocupa a 5ª posição na tabela, com seis pontos.